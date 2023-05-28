Западное оружие не поможет: бойцы ВС РФ оценили ситуацию в районе Авдеевки

Сейчас боевики находятся в Марьинке и Авдеевке. Перед российскими бойцами стоит задача вытеснить их оттуда, и, по их словам, в рядах противника уже чувствуется паника.

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В зоне СВО на этой неделе резко активизировались бои на участке между Марьинкой и Авдеевкой. Это пригороды Донецка, где сейчас находится противник. Там расположены мощные укрепленные артиллерийские позиции боевиков, оттуда ведутся бесконечные обстрелы и самого Донецка, и других мирных населенных пунктов.

На позициях интернациональной бригады «Пятнашка» боец с позывным Барс показывает, как близко от них находится противник. Все видно, как на ладони. Вот блиндажи, доты, пулеметные гнезда. Авдеевский укрепрайон боевики строили восемь лет, готовили мощный плацдарм для дальнейшего наступления на Донецк.

Долгое время здесь шли тяжелейшие позиционные бои, и вот теперь, националистов начали постепенно оттеснять. И настроение от этого, как говорят сами бойцы, соответствующее.

«Боевой дух - ух, кремень! Люди хотят сражаться, люди идут на фронт, помимо мобилизованных, сейчас еще приход добровольцев постоянных, пополнение приходит», - сообщает Барс.

Офицер с позывным Близнец уверен: у противника начались панические настроения, и это заметно. Командование ВСУ в Авдеевке просто бросает военнослужащих на убой. Приходят сведения о том, что у националистов начали работать заградительные отряды, поэтому на своих позициях они вынуждены стоять до конца. А когда появляется возможность, сдаются целыми подразделениями.

Российские бойцы рассказывают, что работать нужно крайне быстро. У противника на вооружении новейшие западные средства контрбатарейной борьбы. Они мгновенно засекают, откуда был нанесен удар, и открывают ответный огонь.

Тем не менее, наши военнослужащие уверены, что западное оружие не спасет националистов от поражения.

«Это им уже не поможет, поскольку, вооружение, вот даже за месяц, им не помогает, потому что наши союзники продвигаются, и продвигаются успешно», - заявил боец с позывным Вирус.

Практически по следам штурмовых подразделений идут военные следователи. Они тщательно фиксируют преступления, которые совершали националисты в отношении мирных жителей и попавших в плен солдат. На минувшей неделе Верховный суд ДНР вынес приговор боевику нацполка «Азов»* Алексею Кыркалову, с говорящим позывным «Фритц».

Как установило следствие, в середине апреля прошлого года в Мариуполе он расстрелял пленного российского солдата. Свою вину Кыркалов не признал, но сослуживцы «Фритца» его покрывать не стали. Они рассказали следствию, как произошло убийство.

Подробнее о военных преступлениях националистов и о настроениях среди российских бойцов смотрите в материале корреспондента «Звезды» Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».

* террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.