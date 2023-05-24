ВС РФ поразили командный пункт 110-й механизированной бригады украинских боевиков под Авдеевкой

За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией и артиллерией поражены 93 украинских артиллерийских подразделения.

© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

Российская артиллерия, оперативно-тактическая и армейская авиация поразили командно-наблюдательный пункт подразделения 110-й механизированной бригады украинских националистов в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

За сутки были поражены 93 украинских артиллерийских подразделения, а также живая сила и военная техника в 107 районах.

Ранее ВС РФ нанесли удары по объектам противника на аэродроме Днепр. Как утверждает Конашенков, были поражены ангары с вооружением и боеприпасами, авиационная техника, а также техническая позиция подготовки ракет.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.