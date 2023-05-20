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Бойцы штурмовых отрядов показали автоматы с особой расцветкой для боев под Марьинкой

Алексей Огренич
09:18 20.05.2023
По словам военнослужащего, в городе «преобладают все цвета», поэтому автомат должен сливаться с местностью.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Российские штурмовые отряды отрабатывают свои навыки на полигоне в тыловом районе зоны специальной военной операции. Тренируются бок о бок как опытные бойцы, так и новички. Оттачивают навыки ведения боя в городской застройке и на открытой местности, осваивают новейшее оружие.

На то, чтобы принять решение в бою, есть доли секунды. Штурмовики постоянно отрабатывают свои навыки на полигоне, не смотря на то, что уже закалены в боях. Бойцы штурмовой бригады на полигоне - далеко не гости. Оттачивают навыки ведения огня из самого разного оружия. Отрабатывают различные тактические элементы. При этом бывалые военные дают советы новичкам, а между делом делятся историями.

О бое, когда группу едва не накрыло снарядом, рассказал боец с позывным «Волга». Говорит, в тот момент переживал за товарищей, которые ехали на броне.

«На мне ответственность очень большая, нужно было очень быстро эвакуироваться с точки, уехали, все, откатились, все хорошо. Никто не пострадал», - поделился военнослужащий ВС РФ с позывным «Волга».

Штурмовики на задание идут в полной боевой выкладке - это объемный арсенал оружия от ручных гранат до гранатометов, а у автоматов при этом особая расцветка.

«Раскрасил так, потому что в Марьинке, как правило, преобладают все цвета, там все разрушено, и автомат должен сливаться с местным колоритом, чтобы его было менее заметно увидеть», - рассказал боец штурмового отряда.

В боях под Марьинкой, как впрочем и на других направлениях - это показала практика проведения СВО - нельзя обойтись и без квадрокоптеров, в том числе с осколочными боеприпасами на подвеске.

Такие опытные штурмовые группы, как эта, формируются со временем, каждый здесь проходит сложный отбор.

«Когда человек переходит в группу, к нам попадает непосредственно, то есть новенький: проводятся ежедневные занятия и полигоны, и стрельбы и все остальные тактические занятия. И человек либо сам понимает - как в любом коллективе - или врастает в коллектив или не врастает», - сказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Штурман».

Штурмовикам поступил срочный приказ - выехать на передовую. На одном из направлений противник активизировался, необходимо отстоять позиции. Всего полминуты - и группа выдвигается на усиление подразделений, которые ведут бой.

Ранее Минобороны России показало уникальные кадры штурма укрепрайона украинских боевиков в районе поселка Спорное. Штурмовым отрядам обеспечивали поддержку бронегруппы на танках Т-90, Т-80, Т-72Б3, а также на БМП-2. Управление и корректировка огня велись с помощью нескольких беспилотников в режиме реального времени.

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