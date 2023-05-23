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Военный эксперт Литовкин заявил, что F-16 не станет панацеей для Украины

Алексей Курильченко
12:50 23.05.2023
По словам специалиста, у России есть вооружения, значительно превосходящие способности американского самолета.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Oliver Berg, dpa, Globallookpress
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Поставки на Украину американских истребителей F-16 не смогут существенно изменить ситуацию на поле боя. Самолеты используются киевским режимом как инструмент устрашения - при этом у России имеются средства борьбы с этими машинами. Об этом заявил «Звезде» военный эксперт Виктор Литовкин.

«F-16 ничего нашего не превосходит, начиная с Су-30 и заканчивая Су-35, не говоря уже про Су-57. У нас есть чего ему противопоставить, начиная от истребителей, про которые я говорил, и заканчивая средствами ПВО - ЗРК "Игла", "Верба", С-400. F-16 - не панацея, это говорят даже на Западе», - заявил  Литовкин.

Специалист напомнил, что самолетам нужен аэропорт с развитой инфраструктурой, с командирскими вышками, радиолокационными станциями, с центрами технико-эксплуатационного обслуживания. Для него нужно построить завод по производству баллонов высокого давления, завод по очистке авиатоплива, нужны склады с боеприпасами, ангары. Всего этого на Украине пока нет.

«Опытного летчика можно за три-четыре месяца научить. Более слабого - за год-полтора, если он умеет взлетать и садиться. Шум вокруг F-16 - часть информационной войны против России, попытка навязать обывателю страх. Но, как известно, не так страшен черт, как его малюют. Это самый дешевый, самый простой самолет, который можно предоставить Украине. Американцы "наклепали" его 4 500 штук, и он есть у многих стран мира», - заключил эксперт.

Ранее глава ВВС США Фрэнк Кендалл на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей заявил, что передача странами Запада Украине истребителей-бомбардировщиков F-16 кардинально не изменит ход боевых действий в пользу Киева.

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