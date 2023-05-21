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Захарова сравнила ситуацию с госдолгом США с «королевством кривых зеркал»

Ян Брацкий
18:57 21.05.2023
По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, власти США признают, что дефолт является политическим, а не экономическим показателем.
Захарова сравнила ситуацию с госдолгом США с «королевством кривых зеркал»
© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
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Соединенные Штаты Америки в ситуации с дефолтом похожи на королевство кривых зеркал, так как все знают, что Вашингтон тратит больше, чем зарабатывает. Так официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала слова 46-го главы Белого дома Джо Байдена о том, что США никогда не объявляли дефолт и не собираются этого делать.

«Королевство кривых зеркал. Все понимают, что США тратят больше, чем зарабатывают, что весь банкет обеспечен только наличием печатаного станка и военных баз по всему миру, и американские президенты признают, что дефолт - показатель не экономический, а политический», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Байден часто упоминает о том, что Вашингтон никогда в своей истории не объявлял дефолт по долговым обязательствам, однако экономисты напоминают, как минимум о трех подобных случаях в прошлом. Речь об инцидентах в 1814, 1933-1934 и 1979 годах. Последний случай произошел из-за технического сбоя и американский Минфин своевременно не погасил обязательства на общую сумму $122 млн.

Выступая ранее перед союзниками по G7, Байден не смог дать гарантии того, что дефолта не произойдет. Всю ответственность президент США возложил на конгрессменов, творящих по его мнению, «произвол». Между тем, глава американского Минфина Джанет Йеллен подтвердила, что если потолок госдолга не будет повышен, то уже 1 июня в США может наступить дефолт.

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