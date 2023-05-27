В Тайване зафиксировали приближение к острову 33 самолетов и 10 кораблей КНР

За прошедшие сутки 12 из 33 замеченных около Тайваня самолетов КНР вошли в опознавательную зону ПВО острова.

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ВС Тайваня за минувшие сутки обнаружили 33 самолета и 10 кораблей КНР. Об этом стало известно из заявления оборонного ведомства острова.

«За период с 6.00 пятницы, 26 мая, до 6.00 субботы, 27 мая, вокруг Тайваня были зафиксированы 33 самолета и 10 кораблей Народно-освободительной армии Китая», - следует из сообщения ведомства в Twitter.

При этом 12 из 33 самолетов вошли в опознавательную зону ПВО острова, в том числе четыре истребителя Су-30, четыре J-10, транспортный самолет Y-8, беспилотник WZ-7, истребитель J-16 и вертолет Z-9.

Ранее стало известно, что Тайвань закупит 400 ракет Harpoon на случай конфликта с Китаем. Представители Соединенных Штатов заявляли о готовности отправить свои войска с целью защитить Тайвань от КНР. По словам члена палаты представителей от Техаса Майкла Маккола, остров не сможет противостоять Пекину собственными силами.