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Bloomberg: Тайвань закупит 400 ракет Harpoon на случай конфликта с Китаем

Дмитрий Трунов
23:55 17.04.2023
Предполагается поставка противокорабельных ракет наземного базирования.
Bloomberg: Тайвань закупит 400 ракет Harpoon на случай конфликта с Китаем
© Фото: РИА Новости
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Тайвань намерен приобрести до 400 противокорабельных ракет у американской корпорации Boeing, передает агентство Bloomberg. Обсуждается покупка тактических ракет Harpoon наземного базирования, а не корабельного, как ранее.

Поставки ракет ожидаются в рамках решения о продаже оружия острову, которое Конгресс США принял в 2020 году. Их планируется использовать в случае конфликта с Китаем, сообщило агентство со ссылкой на знакомые с деталями сделки источники.

Ранее представители США сообщали о готовности отправить американские войска для защиты Тайваня от Китая. Как заявил член палаты представителей от Техаса Майкл Маккол, остров не в состоянии самостоятельно противостоять Пекину.

Многие «ястребы» в Вашингтоне морально готовы к войне за Тайвань, считает политолог, американист Малек Дудаков. Однако, по его словам, пока Соединенные Штаты стараются в тайваньском вопросе «воевать чужими руками», накачивая остров оружием и вынуждая тайваньцев самих противостоять КНР.

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