Опубликованы кадры эвакуации из Судана более 200 человек самолетами ВКС РФ

Всего столицу Судана покинули более 200 человек, перед полетом медики проверили у всех температуру.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Опубликованы кадры эвакуации дипломатов, сотрудников Минобороны, гражданских и членов их семей из Судана. Для проведения операции были задействованы четыре самолета Воздушно-космических сил РФ Ил-76.

Под охраной военной полиции, на взлетно-посадочной полосе людей сопроводили в самолеты, предварительно измерив температуру. У всех багаж, многие с детьми.

Всего неспокойную столицу Судана покинули более 200 человек. В скором времени они вернуться на Родину. Среди пассажиров граждане России, Белоруссии, стран СНГ и дружественных государств, обратившихся за содействием в возвращении домой.