Польшу огорчает, что Россияне не перестали путешествовать на фоне западных санкций

Вместо европейских стран россияне стали больше посещать Турцию, Таиланд, Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты и Египет.

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Польской радиостанции ZET не нравится, что санкции со стороны европейских стран не прекратили любые туристические поездки граждан России. Жители страны просто поменяли направления своего отдыха.

«Оказывается, однако, что россияне вовсе не перестали путешествовать, а просто сменили места отдыха. Вместо Европы они выбирают экзотические страны», - написала радиостанция.

Чаще всего россияне летают в Таиланд, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы и Египет.

«По данным Министерства туризма Таиланда, в первом квартале 2023 года здесь было почти 178 000 русских туристов», - привел данные ZET.

Ранее министр культуры и туризма Турции заявила, что у российских туристов с картой «Мир» нет проблем с деньгами.

А немецкий курортный город Баден-Баден приходит в упадок без россиян. Первыми ощутили удар владельцы бутиков, ресторанов и отелей.