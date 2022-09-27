Турция заявила, что у российских туристов с картой «Мир» нет проблем с деньгами

Министр культуры и туризма Турции прокомментировал ситуацию с использованием карт «Мир» на турецких курортах.

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Российские туристы не испытывают проблем с наличными деньгами на отдыхе в Турции. Такое заявление сделал министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, комментируя ситуацию с использованием карт «Мир» для газеты Dünya.

По словам министра, Анкара пытается найти компромиссное решение, которое позволит надолго решить проблему с использованием российской платежной системы в Турции.

«Соответствующие учреждения продолжают работать над долгосрочным решением проблемы с системой "Мир", которую российские туристы используют в качестве платежного средства», - процитировало министра издание.

Кроме того, глава туристического ведомства Турции подчеркнул, что сейчас отдыхающие из России не имеют проблем с деньгами на турецких курортах.

«У российских туристов нет проблем с наличностью», - заключил министр.

Напомним, что ранее турецкий банк IS Bankasi объявил о приостановке использования платежной системы «Мир», опасаясь санкций США. В настоящий момент карты платежной системы «Мир» принимаются в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.