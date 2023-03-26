Schwaebische Zeitung: курортный Баден-Баден приходит в упадок без россиян

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Немецкий курортный город Баден-Баден столкнулся с крахом на фоне отсутствия российских туристов. Об этом пишет газета Schwaebische Zeitung.

«Все кончено. Русские больше не приедут», - заявила изданию зампред городского немецко-российского культурного общества Валентина Юшина.

Первыми удар на себе ощутили владельцы модных бутиков, престижных ресторанов и отелей. Вместо обеспеченных россиян туда прибывает все больше беженцев из Украины. Газета пишет, что русские продают свою недвижимость, а в аэропорту стоят арестованные из-за санкций самолеты. Как отметила Юшина, курорт долгое время «процветал и был зациклен на русских».

Ранее экономист в нефтегазовой сфере Тилак Доши заявил о расколе в Евросоюзе из-за антироссийских санкций. По его мнению, мир разделился на два блока: сторонников и противников санкций. Во втором - большинство стран мира, уточнил Доши. Они намерены поддерживать отношения с таким выгодным партнером, как Россия.