Победитель Каннского фестиваля Жюстин Трие раскритиковала президента Макрона
Жюстин Трие была шокирована подавлением протестов во Франции.
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Французский режиссер и новоиспеченная обладательница «Золотой пальмовой ветви» раскритиковала президента Франции Эммануэля Макрона. Она была шокирована подавлением протестов в стране.
«Страна пострадала от исторических протестов против реформы пенсионной системы. Эти протесты были… подавлены шокирующим образом», - цитируют РИА Новости слова Жюстин.
Напомним, что кинокартина Жюстин Трие «Траектория падения» в эту субботу получила главный приз Каннского кинофестиваля.
Ранее стало известно, что на первомайских протестах во Франции задержали около 300 человек. Также массовые задержания в Париже были на акции против пенсионной реформы: полиция задержала больше ста человек.