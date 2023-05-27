В стране и мире Победитель Каннского фестиваля Жюстин Трие раскритиковала президента Макрона Елизавета Егорова Жюстин Трие была шокирована подавлением протестов во Франции. © Фото: Макарон IMAGO Norbert Scanella Globallookpress Читайте нас на: Французский режиссер и новоиспеченная обладательница «Золотой пальмовой ветви» раскритиковала президента Франции Эммануэля Макрона. Она была шокирована подавлением протестов в стране. «Страна пострадала от исторических протестов против реформы пенсионной системы. Эти протесты были… подавлены шокирующим образом», - цитируют РИА Новости слова Жюстин. Напомним, что кинокартина Жюстин Трие «Траектория падения» в эту субботу получила главный приз Каннского кинофестиваля. Ранее стало известно, что на первомайских протестах во Франции задержали около 300 человек. Также массовые задержания в Париже были на акции против пенсионной реформы: полиция задержала больше ста человек. Экспертное мнение и аналитика