Более 110 человек задержали в Париже на акциях против пенсионной реформы

Полиция задержала по меньшей мере 112 человек на акциях против пенсионной реформы в Париже.

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По данным телеканала Cnews, полиция проводит массовые задержания в Париже участников акций против пенсионной реформы.

«По данным штаб-квартиры полиции, в настоящее время в Париже проходят несколько диких демонстраций, и 112 человек были арестованы», - сообщает телеканал, отслеживающий события вокруг пенсионной реформы в режиме онлайн.

По предварительным оценкам МВД Франции, не менее 4 000 человек вышли на улицы Парижа, чтобы выразить свое несогласие с проведением пенсионной реформы.

Ранее сообщалось о применении полицией слезоточивого газа для разгона митинга у здания мэрии в центре Парижа.

Напомним, что в рамках реформы планируется повышение минимального возраста выхода на пенсию во Франции с 62 до 64 лет к 2030 году.