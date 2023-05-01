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Во Франции на первомайских демонстрациях задержали около 300 человек

Сергей Лебедев
22:55 01.05.2023
В ходе беспорядков пострадали 108 полицейских и жандармов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Сегодня во Франции в ходе массовых беспорядков на первомайских демонстрациях сотрудники правоохранительных органов задержали 291 человека, из них 90 - в Париже. Об этом заявил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен в эфире телеканала BFMTV.

По его словам, количество пойманных злоумышленников будет расти. Глава МВД сообщил, что ожидает жестких санкций в отношении нападавших на силовиков. По последним данным, в понедельник на манифестациях пострадали  108 полицейских и жандармов.

На насильственные действия в отношении стражей порядка отреагировала и премьер-министр Франции Элизабет Борн. Она назвала произошедшее неприемлемым и призвала поддержать правоохранительные органы.

Напомним, в понедельник во Франции прошли массовые первомайские демонстрации. Все начиналось мирно. Но впоследствии шествия переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. 

Радикально настроенные протестующие били витрины, разрушали автобусные остановки и офисы, а также поджигали мусорки. Многие были вооружен самодельными взрывными устройствами.

По данным МВД Франции, в демонстрациях по всей стране приняли участие более 700 тысяч человек.

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