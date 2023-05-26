В Кремле заявили, что РФ и Белоруссия находятся во враждебном окружении

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Россия и Белоруссия находятся во враждебном окружении, поэтому две страны будут развивать военное сотрудничество. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о перемещении российского ядерного вооружения на территорию РБ.

«Мы знаем, что Белоруссия сталкивается с весьма недружественным, если не сказать больше, враждебным проявлением со стороны соседних для нее государств. Мы слышали весьма и весьма агрессивное заявление в адрес Белоруссии... И все это, конечно, позволяет нам делать вывод, что Белоруссия находится, да, собственно, и мы сами, в весьма и весьма враждебном окружении. Это все требует от нас дальнейшего развития наших союзнических отношений, укреплений этих отношений, которые подразумевают разные области, в том числе и дальнейшее развитие наших отношений в военной сфере», - заявил Песков.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин подписали в Минске документы, которые определяют порядок хранения нестратегического ядерного оружия РФ в Республике Беларусь. При этом Россия сохраняет контроль за переданным республике арсеналом.