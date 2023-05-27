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Radio ZET: санкции Запада не помешали россиянам путешествовать по миру

Вероника Волосунова
14:30 27.05.2023
В Польше отметили, что санкции Запада повлияли на выбор направления для путешествий, но не стали ограничивающим фактором для того, чтобы совсем забыть про поездки по миру.
Radio ZET: санкции Запада не помешали россиянам путешествовать по миру
© Фото: Artur Widak, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Санкции против России подразумевали, что туристы прекратят путешествовать по миру, однако из-за ограничений россияне только сменили направление. Об этом сообщила польская радиостанция Radio ZET.

Так, в 2022 году россияне совершили около 22,5 миллионов поездок за рубеж. Это больше по сравнению с 19,2 миллионами поездок в 2021 году. По данным радиостанции, в 2023 году ожидается, что цифры будут еще выше.

Наибольший рост российских туристов зафиксировали по следующим пяти направлениям: Турция, Тайланд, ОАЭ, Египет и Мальдивы.  

Отмечается, что для Турции поддержка российского туризма также является способ балансирования экономических связей с Россией, поскольку страна является одним из крупнейших потребителей энергоресурсов РФ.

Ранее было возобновлено прямое авиасообщение с Грузией. Первый с 2019 мая рейс Москва-Тбилиси вылетел 19 мая. Президент России Владимир Путин заявил, что это решение было его личным предложением. Однако от грузин последовала негативная реакция. В Тбилиси прошли митинги за отмену прямого авиасообщения с Россией.

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