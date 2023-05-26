Япония расширила пакет санкций против России

В МИД Японии сообщили о внесении в санкционный список 17 физлиц и 78 организаций из России. Также в него вошли физлица из новых регионов.

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В новый пакет антироссийских санкций Япония включила 17 физических лиц и 78 организаций из России. Об этом стало известно из документов, опубликованных на сайте японского МИД.

В отношении физлиц и юрлиц, вошедших в список, будет осуществлена заморозка счетов в случае их обнаружения в Японии. Под персональные санкции в том числе попали семь физических лиц из новых регионов, включая ЛНР и ДНР.

Среди физических лиц оказались журналист Ольга Скабеева, командир батальона «Спарта» Артем Жога, командующий ВДВ России генерал-полковник Михаил Теплинский и командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев, отмечается в документах.

Суммарно в санкционном списке Японии теперь находятся 700 физических лиц и 207 организаций из России. Из новых регионов в санкционных списках оказались 311 физлиц.

Ранее санкции в отношении 86 юридических и физических лиц из России ввела Великобритания. Лондон также объявил о запрете на импорт российских алмазов, меди, алюминия и никеля.

Антироссийские санкции ввели и страны ЕС. По слова Марии Захаровой, официального представителя МИД РФ, европейские политики готовы рисковать здоровьем собственных граждан и их экономическим благополучием ради своих интересов.