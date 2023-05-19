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Великобритания вводит запрет на импорт алмазов, меди, алюминия и никеля из РФ

Дмитрий Трунов
01:25 19.05.2023
Лондон также объявил санкции в отношении 86 физических лиц и компаний из военно-промышленного комплекса РФ.
Великобритания вводит запрет на импорт алмазов, меди, алюминия и никеля из РФ
© Фото: Tejas Sandhu, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о запрете поставок в Великобританию российских алмазов, а также меди, алюминия и никеля российского происхождения. Санкции предусматривают замораживание экспортного рынка алмазов на сумму 4 миллиарда долларов, сообщает Sky News.

Лондон  также вводит санкции еще в отношении 86 человек и компаний из военно-промышленного комплекса РФ. Ограничения коснутся лиц, связанных с ключевыми потоками доходов в таких сферах, как энергетика, металлы и судоходство, говорится в сообщении.

Пресс-секретарь премьер-министра заявил, что правительство ожидает, что все партнеры по G7 объявят о санкциях в выходные. Ранее сообщалось, что в ходе саммита США намерены объявить о новом пакете антироссийских санкций, в который попадут порядка 300 российских компаний, судов и самолетов.

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