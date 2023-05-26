В результате ДТП в Приморском крае погибли три человека

Водитель одной из иномарок совершил разворот в неположенном месте.

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Вечером 25 мая в Приморском крае случилось ДТП с участием двух иномарок. Водитель автомобиля «Toyota Prius» совершил разворот в неположенном месте. В результате нарушения он столкнулся с машиной «Nissan Vanette».

«Вечером 25 мая 2023 года в районе 704 км автомобильной дороги А-370 "Уссури" водитель "Toyota Prius" в нарушение требований дорожной разметки совершил разворот, в результате чего столкнулся с автомобилем "Nissan Vanette"», - сообщает прокуратура Приморского края в своем Telegram-канале.

В результате аварии погибли трое. Водитель «Toyota Prius» 1996 года рождения и пассажирка 2003 года рождения скончались на месте. Водитель второй иномарки 1982 года рождения умер в больнице.

В ночь на четверг 25 мая в Москве произошло ДТП с участием кареты скорой помощи и такси. Один человек погиб, трое были травмированы.

Позже наш телеканал опубликовал кадры из больницы, куда доставили пострадавших медиков.