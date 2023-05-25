Опубликованы кадры из больницы, куда доставили пострадавших в ДТП в Москве медиков

На Профсоюзной улице машину скорой помощи протаранил таксист. Один из медработников умер в больнице.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Опубликованы кадры из больницы, в которую доставили медиков, пострадавших в ночном ДТП в Москве.

Напомним, что рано утром в Москве на Профсоюзной улице произошла авария. Таксист протаранил машину скорой помощи.

В результате столкновения пострадали водитель, два медработника и пациент, который находился в машине скорой помощи. Один из медицинских работников умер в больнице.

Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в отношении водителя такси. Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения и причинении смерти по неосторожности.