В Москве при столкновении такси и скорой помощи погиб медработник

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Один человек погиб, еще трое травмированы в результате ночного столкновения автомобиля скорой помощи и такси в Москве.

По данным столичной ГИБДД, авария произошла в 01.55 на Профсоюзной улице в районе дома 32.

«Произошло столкновение такси и автомашины Ford скорой помощи. Пострадали четыре человека, которые находились в машине скорой - водитель, два медработника и больной, они были госпитализированы», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

На кадрах видео, снятого очевидцем ночной аварии, стоят разбитая машина такси и фургон скорой, на проезжей части лежат раненые, звучит голос пострадавшей женщины.

По информации полиции, один из пострадавших медиков от полученных травм скончался в больнице.

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, причиной аварии стал выезд таксиста на перекресток на запрещающий сигнал светофора. По факту ДТП с тяжкими последствиями возбуждено уголовное дело.