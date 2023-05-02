Шольц заявил, что ФРГ откажется от односторонних шагов в поставках оружия Украине
Германия не совершает односторонних шагов в вопросах военных поставок на Украину и выступает за то, чтобы предоставляемое Киеву вооружение не использовалось для ударов по территории России. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе дискуссии с гражданами рядом с городом Кобленц.
По его словам, Германия не делает односторонних шагов и действует только в согласовании с партнерами.
«Важно, чтобы оружие... при помощи которого Украина может себя защищать, не применялось для нападений на российскую территорию», - цитирует канцлера ТАСС.
Шольц добавил, что Германия делает все, чтобы избежать эскалации между Россией и НАТО.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус назвал нормальным гипотетическое проведение Украиной военных операций на территории РФ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на это заявила, что напомнит Писториусу о его рассуждениях в будущем.