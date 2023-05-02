Шольц заявил, что ФРГ откажется от односторонних шагов в поставках оружия Украине

Канцлер Германии отметил, что страна будет следить за тем, чтобы предоставляемое Киеву вооружение не использовалось для ударов по территории РФ.

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Германия не совершает односторонних шагов в вопросах военных поставок на Украину и выступает за то, чтобы предоставляемое Киеву вооружение не использовалось для ударов по территории России. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе дискуссии с гражданами рядом с городом Кобленц.

По его словам, Германия не делает односторонних шагов и действует только в согласовании с партнерами.

«Важно, чтобы оружие... при помощи которого Украина может себя защищать, не применялось для нападений на российскую территорию», - цитирует канцлера ТАСС.

Шольц добавил, что Германия делает все, чтобы избежать эскалации между Россией и НАТО.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус назвал нормальным гипотетическое проведение Украиной военных операций на территории РФ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на это заявила, что напомнит Писториусу о его рассуждениях в будущем.