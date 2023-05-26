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В Турции проходит подготовка ко второму туру президентских выборов

Россина Бодрова
19:00 26.05.2023
Во втором туре для победы кандидатам достаточно набрать большее количество голосов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Турция готовится ко второму туру президентских выборов. Они состоятся уже в это воскресенье. Борьба развернется между действующим президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и представителем оппозиционной партии Кемалем Кылычдароглу. Для победы сейчас достаточно просто набрать больше голосов.

Напомним, в первом туре за Эрдогана проголосовало почти 50% избирателей. Его оппонент получил 45% голосов.

«Объяснение в том, что есть студенты, молодежь в основном оппозиционно настроена. Еще причина, люди которые выбирают Россию, это в основном белые воротнички, это средний класс или выше, который свою реальность связывает с устоявшимся светским строем. Их взгляды такого оппозиционного формата», - рассказал политолог Яшар Ниязбаев.

Ранее мы рассказывали как прошел первый тур выборов в Турции. Оппонент действующего турецкого президента Кемаль Кылычдароглу обвинил Реджепа Тайипа Эрдогана в поддержке Российской Федерации.

Подробнее о том, как Турция готовится к предстоящему второму туру президентских выборов смотрите в материале Россины Бодровой.

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