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В прошлое воскресенье в Турции завершилось голосование на выборах. Еще до наступления темноты президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидировал: за него голосовали жители центральной части страны и нескольких курортных регионов. Когда комиссия вскрыла бюллетени на западном побережье и на востоке, Кемаль Кылычдароглу отыгрался.

Однако ни один из кандидатов не набрал 50% голосов.

Действующему президенту удалось собрать очередной многотысячный митинг в поддержку своей партии, которая в тот же единый день голосования одержала победу. Заручившись поддержкой парламентского большинства, Эрдоган выступил перед народом.

«Я хотел бы выразить благодарность моим братьям и сёстрам, которые отдали предпочтение нам - партии справедливости и развития и народному альянсу», - поблагодарил президент своих избирателей.

Главный конкурент Эрдогана - прозападный, как его называют сами турки, Кемаль Кылычдароглу. Политик обвинил президента в том, что тот развивал экономические и торговые отношения с Россией.

«Мы не оставим нашу родину фальшивому мировому лидеру, который сейчас находится под контролем России, у дверей которой он стоит со шляпой в руках», - сказал Кылычдароглу.

Кандидат в президенты также считает, что Турция - не место для беженцев. Это яркое противопоставление Эрдогану, который принял миллионы бежавших от нестабильности граждан с Ближнего Востока и порядка 80 тысяч украинцев. Всех их Кемаль обещает отправить обратно.

«В Турции 10 миллионов беженцев, и если Эрдоган победит, он привезет еще 10 миллионов, а если я, то имеющиеся 10 миллионов отправлю обратно», - заявил кандидат в президенты.

Такая позиция Кемаля может больно ударить по Европе, так как именно в Старый Свет из Турции хлынут толпы мигрантов. Но именно Европа продолжает нагнетать ситуацию: восхвалять оппозиционного кандидата и принижать нынешнего лидера.

Политический обозреватель Александр Асафов сравнил двух сильнейших кандидатов и выразил опасения по поводу возможного перехода власти к Кылычдароглу.

«У Эрдогана позиции сильнее. Хотя конечно, стоит опасаться и митингов на площади Таксим - слово это такое же нарицательное, как и слово Майдан. Кылычдароглу - это не настоящий оппозиционный политик: поскольку у него нет политической серьезной субъектности, то он безусловно сразу передаст рычаги правления Вашингтону», - заявил Асафов.

Ранее эксперт по Турции Иван Стародубцев рассказал, что изменится в Турции после выборов.