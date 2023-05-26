«Вознесся пышно, горделиво»: памятник Петру I «умылся» к юбилею Санкт-Петербурга

Городские памятники в Санкт-Петербурге моют каждый год. Помимо простого очищения от грязи, профилактическая реставрация включает в себя нанесение специального консервирующего воска.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Каждый год перед Днем города в Санкт-Петербурге моют памятники. Корреспондент «Звезды» показал, как проходит процесс подготовки монумента к юбилею города в этом году.

Хотя процесс выглядит достаточно простым, это нечто большее, чем очищение памятника от грязи. Это профилактическая реставрация, включающая в себя несколько этапов.

Сначала монумент обеспылили, затем нанесли особое моющее покрытие для растворения всех биологических загрязнений, после его смыли и нанесли специальный консервирующий воск. Это нужно, чтобы защитить памятник на ближайший год.

Недавно памятник Петру Великому отреставрировали, однако профилактическую реставрацию ему все равно нужно регулярно проходить. Как рассказала хранитель памятников города Надежда Ефремова, он расположен в очень неудачном месте и подвержен повреждениям.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры реставрации фортов Кронштадта с квадрокоптера. На данный момент форты «Кроншлот», «Петр Первый» и «Император Александр Первый» уже расчищены от мусора и изучены археологами.