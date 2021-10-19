Впервые за полвека: в Санкт-Петербурге стартовала реставрация «Медного всадника»

В Санкт-Петербурге началась реставрация одного из главных символов города - «Медного всадника» на Сенатской площади.

Памятник основателю города Петру I не обновляли почти полвека. За это время он заболел бронзовой болезнью, появились трещинки и следы коррозии.

Главный символ Петербурга с этого дня спрятан за серым строительным забором. Памятник основателю города - императору Петру I - заметно «засижен» птицами, причем помет впитался настолько, что просто так его уже и не отмоешь. Еще опаснее те повреждения, которые были выявлены при тщательном обследовании - коррозия металла.

Бронзового всадника стали величать «медным» с легкой руки Александра Пушкина, написавшего одноименную поэму. Петербургский климат оказался особенно беспощаден к бронзовым рукам, глазам и медвежьей шкуре, на которой восседает император. Металл будут спасать с помощью особого защитного покрытия, слоем тоньше волоса.

«Медный всадник» работы Этьена Фальконе - первый скульптурный монумент России. Император на вздыбленном коне - как символ победы разума над дикой природой, движения государства к новым свершениям. Предстоящая реставрация станет третьей за 239 лет.

Основание из гранитного «гром-камня» тщательно обследуют, чтобы убедиться в устойчивости всей конструкции. Там, где потребуется, ее усилят.

Особое внимание специалисты уделят хвосту змеи, которую попирает всадник. Дело в том, что именно там скрыта третья точка опоры монумента, метровый стержень, который никто ни разу не обследовал. Поэтому его состояние тоже вызывает опасения.

«Медный всадник» полностью скроется в лесах уже на этой неделе. Работать будут каждый день, без выходных. Потратят на работы 40 миллионов рублей, а закончить их планируют уже к новому году.