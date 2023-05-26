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В Германии неизвестный въехал в правительственный кортеж и обнял Шольца

Вероника Волосунова
14:46 26.05.2023
В Германии неизвестный смог остаться незаметным, когда присоединился к кортежу Олафа Шольца. Ему удалось доехать вместе с канцлером до аэропорта, где он подбежал к Шольцу и обнял его.
В Германии неизвестный въехал в правительственный кортеж и обнял Шольца
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Globallookpress
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В Германии во Франкфурте-на-Майне неизвестному удалось присоединиться к кортежу канцлера страны Олафа Шольца и доехать с ним так до аэропорта, а затем схватить его и обнять. Об этом сообщает RT со ссылкой на Bild.

Отмечается, что инцидент произошел ночью 24 мая. Кортеж канцлера ФРГ Шольца, сопровождаемый полицией, возвращался с 25-й годовщины основания Европейского центрального банка.

По информации издания, правоохранительные органы пропустили нарушителя, так как подумали, что он является сопровождающим лицом канцлера.

Оказавшись на летном поле, неизвестный подбежал к канцлеру, «обхватил его рукой и притянул к себе», добавили в издании. Однако телохранители канцлера «осознали опасность ситуации» только тогда, когда мужчина уже отпустил Шольца.

Нарушителя задержали. Он сказал, что перепутал правительственный кортеж со свадебным.

В начале мая произошел взрыв рядом с кортежем главного прокурора Болгарии. В результате инцидента никто не пострадал. В 2022 году были опубликованы кадры с места ДТП, в которое попал кортеж Зеленского. Водителя легковушки сразу госпитализировали из-за серьезных травм, полученных при столкновении.

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