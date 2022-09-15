Опубликованы кадры с места ДТП с участием кортежа Зеленского

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Валерий Мельников, РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский попал в автомобильную аварию. Отмечается, что автомобиль кортежа украинского лидера столкнулся с легковой машиной в центре Киева.

Судя по кадрам, публикуемым в социальных сетях, водителя легковушки забрала машина скорой помощи, он получил серьезные травмы. Медпомощь потребовалась и водителю президентского авто. При этом сам Владимир Зеленский, по словам медиков, не пострадал.

Сообщения о том, что украинский лидер попал в аварию, поступили ночью 15 сентября. По словам пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, все обстоятельства инцидента будут выяснять правоохранители.