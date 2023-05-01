В стране и мире Возле кортежа с главным прокурором Болгарии произошел взрыв Сергей Лебедев В результате происшествия никто не пострадал. © Фото: Tino Plunert, ZB, GlobalLookPress Читайте нас на: В понедельник рядом с кортежем генерального прокурора Болгарии Ивана Гешева взорвалась бомба. Происшествие случилось на дороге София-Самоков возле села Ковачевци. В результате инцидента никто не пострадал. Взрывной волной задело один из автомобилей кортежа, сообщает издание Haskovo. Напомним, недавно в Донецкой Народной Республике предотвратили покушение на мэра Горловки Ивана Приходько. Исполнителя несостоявшегося убийства завербовала Служба безопасности Украины. Отмечается, что злоумышленник попытался в заброшенном здании собрать бомбу, но она взорвалась у него в руках. Сейчас ФСБ ищет причастных к подготовке покушения. Экспертное мнение и аналитика