Опубликованы кадры последствий украинского удара по зданию НИИ в Донецке

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

«Звезда» опубликовала кадры последствий удара, предположительно, из РСЗО HIMARS по зданию НИИ в Калининском районе Донецка. На месте событий работает корреспондент Алексей Огренич. Он показал образовавшиеся в результате попаданий снарядов воронки в земле.

После удара по территории института погибла 37-летняя женщина. Очевидцы говорят, что боевики обстреливали НИИ дважды, выпустив 12 ракет - по шесть ракет за один раз. На кадрах видно, что здание института сильно пострадало, разрушены стены, выбиты окна, вокруг валяются разбитые куски кирпича.

Ранее в пресс-центре группировки «Центр» отчитались об авиаударах по украинским штурмовым группам в районе Серебрянского лесничества.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.