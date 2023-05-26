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Один человек погиб при обстреле боевиками в здания НИИ в Донецке

Ирина Елагина
09:39 26.05.2023
Мэр Донецка Кулемзин рассказал о последствиях утреннего обстрела Калининского района.
Один человек погиб при обстреле боевиками в здания НИИ в Донецке
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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Киевские боевики подвергли массированному обстрелу Калининский район Донецка утром 26 мая. Мэр города Алексей Кулемзин рассказал о последствиях удара в своем Telegram-канале.

По информации Кулемзина, во время атаки украинских националистов пострадало здание НИИ.

«В результате обстрела Калининского района зафиксировано прямое попадание в здание Научно-исследовательского института в районе Покровского рынка», - рассказал мэр города.

По предварительным данным, есть жертвы среди мирного населения.

«Один человек погиб. Информация уточняется», - сообщил Кулемзин.

Ранее сообщалось, что украинские боевики 20 раз обстреляли территорию ДНР 23 мая и выпустили порядка 100 различных боеприпасов.

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