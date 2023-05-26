В стране и мире Один человек погиб при обстреле боевиками в здания НИИ в Донецке Ирина Елагина Мэр Донецка Кулемзин рассказал о последствиях утреннего обстрела Калининского района. © Фото: Сергей Аверин, РИА Новости Читайте нас на: Киевские боевики подвергли массированному обстрелу Калининский район Донецка утром 26 мая. Мэр города Алексей Кулемзин рассказал о последствиях удара в своем Telegram-канале. По информации Кулемзина, во время атаки украинских националистов пострадало здание НИИ. «В результате обстрела Калининского района зафиксировано прямое попадание в здание Научно-исследовательского института в районе Покровского рынка», - рассказал мэр города. По предварительным данным, есть жертвы среди мирного населения. «Один человек погиб. Информация уточняется», - сообщил Кулемзин. Ранее сообщалось, что украинские боевики 20 раз обстреляли территорию ДНР 23 мая и выпустили порядка 100 различных боеприпасов. Экспертное мнение и аналитика