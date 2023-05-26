Один человек погиб при обстреле боевиками в здания НИИ в Донецке
Мэр Донецка Кулемзин рассказал о последствиях утреннего обстрела Калининского района.
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
Киевские боевики подвергли массированному обстрелу Калининский район Донецка утром 26 мая. Мэр города Алексей Кулемзин рассказал о последствиях удара в своем Telegram-канале.
По информации Кулемзина, во время атаки украинских националистов пострадало здание НИИ.
«В результате обстрела Калининского района зафиксировано прямое попадание в здание Научно-исследовательского института в районе Покровского рынка», - рассказал мэр города.
По предварительным данным, есть жертвы среди мирного населения.
«Один человек погиб. Информация уточняется», - сообщил Кулемзин.
Ранее сообщалось, что украинские боевики 20 раз обстреляли территорию ДНР 23 мая и выпустили порядка 100 различных боеприпасов.