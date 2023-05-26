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МО РФ: авиация ударила по украинским штурмовым группам в районе Серебрянского лесничества

11:30 26.05.2023
Кроме того, в районе Червонопоповки вскрыто выдвижение штурмовых групп на бронемашинах при поддержке танков. По противнику был нанесен удар артиллерией, он понес потери.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российские военные нанесли авиаудары по украинским штурмовым группам в районе Серебрянского лесничества, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«Штурмовая и армейская авиация в районе Серебрянского лесничества нанесла ракетные удары по штурмовым группам 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины», - сказал он.

В районе Червонопоповки наши военные вскрыли выдвижение украинских штурмовых групп на бронемашинах при поддержке танков. Российские артиллеристы нанесли удар по противнику, он понес серьезные потери в личном составе. Кроме того, высокоточным артиллерийским снарядом «Краснополь» уничтожен украинский танк.

Также российские артиллеристы ударили по местам скопления украинских боевиков в районах Новолюбовки, Ивановки, Ямполовки.

Ранее корреспондент Александр Федорчак рассказал о работе робота-сапера «Уран-6» под Мариуполем.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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