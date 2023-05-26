МО РФ: авиация ударила по украинским штурмовым группам в районе Серебрянского лесничества
Российские военные нанесли авиаудары по украинским штурмовым группам в районе Серебрянского лесничества, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
«Штурмовая и армейская авиация в районе Серебрянского лесничества нанесла ракетные удары по штурмовым группам 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины», - сказал он.
В районе Червонопоповки наши военные вскрыли выдвижение украинских штурмовых групп на бронемашинах при поддержке танков. Российские артиллеристы нанесли удар по противнику, он понес серьезные потери в личном составе. Кроме того, высокоточным артиллерийским снарядом «Краснополь» уничтожен украинский танк.
Также российские артиллеристы ударили по местам скопления украинских боевиков в районах Новолюбовки, Ивановки, Ямполовки.
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Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.