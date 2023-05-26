В стране и мире Под Туапсе произошло землетрясение магнитудой 4,3 Елизавета Егорова Сейсмособытие случилось на глубине пяти километров в поселке Ольгинка. © Фото: Muhammad Fauzy ZUMAPRESS.com Globallookpress Читайте нас на: Землетрясение магнитудой 4,3 произошло 25 мая в Туапсинском районе Краснодарского края. Его интенсивность оценили в 4-5 баллов. «25 мая 2023 года примерно в 22.05 в МО Туапсинский район, поселок Ольгинка, на глубине пяти километров, сейсмостанцией зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,3 интенсивностью 4-5 баллов», - сообщает Главное управление МЧС по Краснодарскому краю. Пострадавших нет. Все объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения продолжают функционировать. В мае этого года несколько землетрясений были зафиксированы на Камчатке. Первого мая сейсмособытие магнитудой 5,0 случилось у вулкана Шивелуч. Восьмого мая эпицентр бедствия магнитудой 4,4 находился в Тихом океане. Экспертное мнение и аналитика