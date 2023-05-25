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Fitch пересмотрит рейтинг дефолта США с перспективой понижения

Елизавета Егорова
03:49 25.05.2023
Агентство Fitch заметило в Америке растущую политическую предвзятость.
Fitch пересмотрит рейтинг дефолта США с перспективой понижения
© Фото: Petr Svarcimage, BROKER.com, GlobalLookPress
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings собирается пересмотреть рейтинг дефолта США в иностранной валюте. На данный момент он находится на уровне ААА. Агентство рассматривает перспективу его понижения.

«Rating Watch Negative отражает растущую политическую предвзятость, которая препятствует принятию решения о повышении или приостановке действия лимита долга», - приводит RT сообщение агентства Fitch.

Вероятно, что Америка решит свои сложности до того момента, когда США больше не смогут выполнять свои обязательства.

Ранее стало известно, что Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины с «ССС» до «С» и Белоруси до «ограниченного дефолта».

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