Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины с «CCC» до «C»

Отмечено, что Fitch «обычно не присваивает прогнозы по суверенным облигациям с рейтингом «CCC+» или ниже».

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Рейтинговое агентство Fitch Ratings 22 июля понизило долгосрочный рейтинг Украины. Сообщается, что он опустился с «CCC» до «C».

Агентство информирует, что долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте (LTFC) понижен с «CCC» до «C». Отмечено, что Fitch «обычно не присваивает прогнозы по суверенным облигациям с рейтингом «CCC+» или ниже».

Ранее в конце мая приводилась информация, что долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте упали до «CCC+/C» по версии международного агентства S&P. Ранее они держались на уровне «B-/B».

При этом как долгосрочный, так и краткосрочный рейтинги Украины в национальной валюте на уровне остались на прежнем уровне «B-/B», но с негативным прогнозом.

До этого в конце февраля Fitch понизило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с «В» до «ССС».