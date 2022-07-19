Fitch снизило долгосрочный рейтинг Белоруссии до «ограниченного дефолта»

Отмечается, что снижение касается только долгосрочных внешних долговых обязательств страны.

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Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Белоруссии в иностранной валюте до «ограниченного дефолта». Об этом говорится в заявлении агентства, опубликованном на официальном сайте.

«После истечения 14-дневного льготного периода 13 июля 2022 года по выплате купона по еврооблигациям 2027 года мы понизили долгосрочный рейтинг Белоруссии в иностранной валюте до "ограниченного дефолта" с "С"», - говорится в заявлении агентства.

Отмечается, что снижение касается только долгосрочных внешних долговых обязательств страны. Согласно Fitch, долгосрочный рейтинг Белоруссии в местной валюте остается на уровне «ССС».

Ранее международное рейтинговое агентство Moody's заявляло, что Белоруссия допустила дефолт по внешнему долгу. В агентстве отметили, что погашение долга в национальной валюте представляет собой дефолт.