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Расчет РСЗО «Ураган» уничтожил польскую самоходку «Краб» под Угледаром

Александр Федорчак
06:00 02.05.2023
Бойцы работают по натовской боевой технике украинских националистов и по живой силе врага, число безвозвратных потерь которого растет с каждым днем.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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За прошедшие сутки артиллерия группировки «Восток» уничтожила более 50 боевиков на Угледарском направлении. Наши «Ураганы» не дают шансов вооружению стран НАТО, громят американские и польские самоходки. Все благодаря оперативной работе боевых расчетов - наводчики и артиллеристы действуют слаженно и без промедлений. 

На Южно-Донецком направлении не стихают звуки контрбатарейной борьбы. Наши реактивщики передают свой пламенный «привет» в круглосуточном режиме. Координаты целей от разведки поступают каждые 10 минут. Чаще всего наши артиллеристы бьют по уже пристрелянным позициям националистов. На одной из них беспилотник обнаружил польскую самоходную гаубицу «Краб». Боевики уже было приготовили ее к стрельбе, но оказались менее расторопными, чем наши бойцы. Реактивная артиллерия уничтожила установку вместе со вражеским расчетом. В последнее время вся надежда противника только на натовское вооружение.

«Буквально два дня назад работали по гаубице М-777 всем известной. Работали по гаубице М-109. В основном, по ним работаем фугасной боевой частью», - рассказал командир артиллерийской батареи с позывным «Иртыш».

После того, как «Ураган» отстрелял полный пакет - расчет торопится на перезарядку. Топогеодезист в это время выходит на открытую местность, чтобы оперативно скорректировать орудие.

«Определяем непосредственное положение машины относительно нас. Затем устанавливаем буссоль. Ориентируем буссоль и машину на основное направление стрельбы», - объяснил топогеодезист с позывным «Апостол»

Перезарядка закончилась. «Ураган» оперативно покидает укрытие, нужно продолжать работать, пока противник не начал отвечать. Сейчас на Угледарском направлении идет методичная работа. Наши подразделения заняли выгодные позиции на окраине города, откуда ведут артиллерийский огонь.

«М-109, 777, "Крабы" польские, даже словацкие есть у них», - поделился командир артиллерийской батареи с позывным «Иртыш».

Каждый день разведка докладывает: счет безвозвратных потерь противника идет на десятки. Только за прошлые сутки артиллерия группировки «Восток» на этом направлении уничтожила больше 50 националистов.

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