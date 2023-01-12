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Наступление на Угледар: как РСЗО «Ураган» помогает пехоте на Южно-Донецком направлении

Александр Федорчак
05:00 12.01.2023
Главная задача реактивной системы залпового огня - разбить позиции украинских боевиков, которые находятся на возвышенности и в глубоком тылу.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На Южно-Донецком направлении в продвижении пехоты на Угледар помогают артиллеристы Восточного военного округа (ВВО). Их главная задача - разбить позиции украинских националистов, которые находятся на возвышенности и в глубоком тылу.

Реактивная система залпового огня «Ураган» выпустила полный пакет снарядов. Разбит вражеский укрепленный пункт. Расчет спешно меняет позицию, чтобы не попасть под ответный огонь - и вновь оперативное развертывание. Есть еще цели, по которым нужно отработать.

В лесопосадках уже ждет расчет, который перезаряжает «Ураган». Делают это с помощью крана-балки, который способен выдержать снаряд весом 280 килограммов.

«Чтобы зарядить полный пакет снарядов, нужно примерно 18-20 минут», - сказал механик-водитель транспортно-заряжающей машины с позывным «Завгар».

В день таких заряжаний может быть больше десяти. Бойцы свою работу знают хорошо. На боевом посту круглосуточно и в любую погоду, которая частенько преподносит неприятные сюрпризы.

«Слякоть, машину тащит. Нужно уже по-другому ставить машину. Грунт проседает, выставляем машины под своим градусом, под своим углом. Люди уже все приноровились. Более-менее все легче у нас происходит», - рассказал командир транспортно-заряжающего расчета с позывным «Чача».

Этот расчет из пяти человек находится в зоне спецоперации с первых дней. Часто летит от них, и реже по ним. Но командир с позывным «Игрец» каждый день вспоминает, как от смерти его команду однажды спасли только удача и вера в правое дело.

«Упала перед нами где-то в двухстах метрах. Кассеты разлетались. Вот этот день запомнился для нашего расчета. Никто не пострадал. Мы сразу все в укрытие прошли вот в этот кратер. Пока все кассеты не разлетелись», - вспоминает командир боевой машины с позывным «Игрец».

Но в последнее время противник особых проблем не доставляет. Просто не успевает поднять головы. Расчет уже получил координаты и вышел на стартовую позицию. До позиций врага - чуть больше 10 километров. Но этот «Ураган» будет бить далеко в тыл и разбивать укрепления.

В боекомплекте «Урагана» - осколочно-фугасные и объемно-детонирующие снаряды. Координаты расчет получает с беспилотника.

«Дальность системы - 35 километров. Она предназначена для уничтожения бронированной техники противника, легкой техники и пехоты противника. Последней целью был склад боеприпасов. Цели все поражены были», - поделился командир батареи с позывным «Юрт».

Ранее в Минобороны России показали, как российские десантники уничтожили позиции украинских боевиков, расположенные на правом берегу Днепра. После получения координат целей с беспилотных летательных аппаратов артиллерия ВДВ нанесла удары по врагу реактивной системой залпового огня «Град». После выполнения огневой задачи артиллеристы перевели РСЗО в транспортное положение и покинули позиции.

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