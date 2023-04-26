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Работу снайперской пары под Угледаром показали на видео

Александр Федорчак
05:10 26.04.2023
За последние сутки украинские боевики потеряли 60 человек живой силы на Угледарском направлении СВО.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Вести наблюдение за противником, держать под контролем все передвижения и дезорганизовать работу вражеских групп. Такую задачу сейчас выполняет снайперская пара. Первый корректирует огонь стрелка, второй - бьет без промаха.

На окраинах Угледара снайперы с Дальнего Востока ежедневно выполняют уже рутинную, но очень важную работу, которая значительно снижает активность националистов в уличных боях. Бывает, что противник замечает, откуда по нему стреляют. Приходится очень быстро менять позицию.

Однако, в первую очередь, опасна вражеская артиллерия, которая не скупится на снаряды в попытке подавить тревожащий снайперский огонь.

«Большая часть зданий в аварийном состоянии и приходится выбирать здания с крышей. Дроны никто не отменял», - сказал снайпер с позывным Элвис.

Вступать с нашими снайперами в перестрелку решаются немногие. Услышав выстрелы из дальнобойных винтовок, боевики спасаются бегством. Националисты окапывались в обычном одноэтажном жилой дом, откуда они выселили хозяев и очень долго держали оборону. Противник вел огонь из разного оружия, но нашим штурмовикам удалось отбить постройку.

Конструкция пострадала, но восстановлению подлежит. Во дворе уже можно спокойно передвигаться, но заходить внутрь пока не рекомендуется, ибо внутри есть неотстреляные боеприпасы.

Группа наших бойцов оборудует новые позиции и готовится к очередной боевой задаче. Командует ей дальневосточник с позывным Моряк. Участие в спецоперации он начинал в артиллерийской батарее, но настолько хотел быть снайпером, что убедил своего командира перевести его в другое подразделение. Свой первый снайперский бой вместе с товарищем принял прошлой осенью в Павловке. Тогда по врагу, который пытался атаковать с фланга, бойцы выполнили более сотни выстрелов. Сейчас Моряк настолько приноровился, что во время одного из боев уничтожил целый расчет АГС вместе с гранатометом.

«Если мы наблюдаем расчеты АГС, если бойцов мы устранили, то почему не устранить сам АГС. Потому что расчет-то поменяется. А если не будет самого АГС, то и не будет проблем», - рассказал военнослужащий.

Снайперов-дальневосточников националисты в Угледаре боятся уже больше, чем танкистов и артиллеристов. Наши подразделения на Угледарском направлении постепенно снова переходят здесь из позиционной работы к наступлению. Только за последние сутки противник здесь потерял 60 боевиков.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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