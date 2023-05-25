В стране и мире В Одинцово горят торговые помещения на площади 1800 «квадратов» Елизавета Егорова В 1:54 площадь возгорания была локализована на 1800 квадратных метров. © Фото: odi_city, ВКонтакте Читайте нас на: В Одинцово на улице Внуковская загорелся строительный рынок. На данный момент площадь возгорания составила уже 1800 квадратных метров. «В 01:54 по Москве пожар локализован на площади 1800 квадратных метров», - сообщает Telegram-канал МЧС России. Сейчас службы занимаются наращиванием сил и средств для дальнейшего нераспространения огня. Ранее в Одинцово горел склад. Площадь возгорания составила 4320 квадратных метров. Также недавно в Москве горел склад с бумагой. Его тушили с земли и с воздуха. Экспертное мнение и аналитика