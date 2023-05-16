Объятый пламенем ангар с бумагой в Москве тушат с земли и с воздуха

Чтобы не допустить распространение огня на соседнюю промзону, спасатели подогнали пожарный поезд, с которого проливают тлеющие конструкции.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Для тушения возгорания на Южнопортовой улице в Москве задействовали авиацию и пожарный поезд. Над полыхающим ангаром завис пожарный вертолет со специальным подвесным устройством для сброса воды. Спасатели набирают ее в Нагатинском затоне неподалеку. Проливают здание склада с прессованной бумагой. Сразу несколько пожарных расчетов пытаются отстоять жилые помещений склада, где находились рабочие и сторожа. Само здание под угрозой обрушения. Огонь на Южнопортовой улице вспыхнул еще в обед. На тот момент пламя охватило 1 800 квадратных метров.

На месте работают несколько расчетов, они постоянно меняются, кто-то работает в зоне задымления, кто-то выводит людей. О пострадавших данных нет, борьба с пожаром идет не один час. Вагончики рабочих полностью сгорели, стоящие рядом пластиковые баки расплавились. Некоторым рабочим удалось спасти свои пожитки.

Пожарные пытаются защитить соседнюю промзону от огня. По специальной железнодорожной ветке подогнали пожарный поезд. В округе стоит сильный запах гари, но ситуация уже под контролем.