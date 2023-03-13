В стране и мире На складе в Одинцово произошел пожар на площади 4320 квадратных метров Анастасия Бобылева Пожар уже локализовали, как сообщили в МЧС России. © Видео: МЧС России © Фото: МЧС России Читайте нас на: В Одинцово загорелся склад, огонь распространился на 4320 квадратных метров. В МЧС России поделились кадрами пожара. В результате инцидента произошло частичное обрушение на 2 тысячи квадратных метров. Позже пожар удалось локализовать. Ранее в Москве на проспекте Мира возле дома №76 произошла авария. Автобус выехал на тротуар и врезался в столб, в результате чего был серьезно поврежден. Его уже отбуксировали. Экспертное мнение и аналитика