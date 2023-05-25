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Сотрудники МЧС трижды чуть не попали под лавину, спасая туристов на Эльбрусе

Виталий Никулин
Анастасия Бобылева
21:30 25.05.2023
Сегодня, 25 мая, туристов эвакуировали с Эльбруса и доставили в безопасное место, однако воспоминания о произошедшем наверняка останутся с ними надолго.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: mchskchr Telegram
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Спасенные на Эльбрусе белорусские туристы сейчас находятся в Ставрополье. Им предоставили всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. Шанс вытащить был один из 100, говорят спасатели, и они использовали его по максимуму.

Сотрудники высокогорных отрядов МЧС провели на ледниках и каменных склонах Эльбруса более 36 часов. В первый день поисков спасатели наткнулись на обледеневшие части одежды, три спальных мешка и разорванную палатку. Казалось, шансов на спасение у исчезнувших альпинистов уже нет.

«Честное слово, один процент давали из ста возможных, что из этой группы мы кого то обнаружим живыми. Все факты указывали на то, что они попали в непогоду и скорее всего мы будем искать тела», - рассказывает Андрей Мозгов, начальник Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.М. Дзераева.

В операции по спасению белорусских альпинистов было задействовано около 80-ти человек и 25-ти единиц спецтехники, вертолеты МЧС и одной из частных компаний. Настоящие асы. Они в итоге и вытаскивали туристов с высоты.

Группа спасателей пробиралась сквозь шквалистый ветер, ледники и расщелины, их трижды едва не накрыло лавиной. Они делились палатками и спальными мешками на «холодной ночевке» с горе-альпинистами.

Всего этого могло бы и не быть. Группе нужно было всего-навсего зарегистрироваться в МЧС, сообщить о своем маршруте и иметь надежные средства связи.

Подробнее об операции по спасению смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Виталия Никулина.

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