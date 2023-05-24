Спасатели обнаружили шестерых альпинистов, пропавших при восхождении на Эльбрус

К счастью, все шестеро пропавших были найдены живыми, МЧС вскоре доставит их к подножию горы.

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В среду 24 мая на склонах Эльбруса спасателям удалось обнаружить пропавшую несколько суток назад экспедицию альпинистов из Белоруссии. Против было все: и отсутствие у пропавших раций, и резко испортившаяся погода. Людей, которых искали всеми доступными средствами, даже рискуя жизнью, еще предстоит доставить к подножию горы, однако первый шаг к их спасению уже пройден.

Все началось с того, что три дня назад шестеро альпинистов рискнули и пошли по самому сложному маршруту - по западному склону. Затем они пропали, и спасателям пришлось прочесывать участки, на которых толщина снежного покрова достигает нескольких метров, искать альпинистов по расщелинам.

Спасательная операция длилась тридцать часов, по истечении которых были найдены шесть человек. Все они оказались живы.

Наиболее оптимальная погода для восхождения на Эльбрус - середина июля-начало августа. Даже один из самых экстремальных конкурсов АРМИ «Эльбрусское кольцо» проводят именно в этот период. Кстати, стартует он в той же точке.

Но белорусские альпинисты решились на покорение, не дождавшись даже лета. Они выбрали самый сложный маршрут - с другой стороны горы, и даже не зарегистрировали свой маршрут в МЧС.

Опытный гид Игорь Бессон уверен - альпинисты переоценили свои силы. Какой бы опыт восхождений они не имели.

«Почему не зарегистрировались? Ну, не знаю. Были уверены в себе. Переоценили силы. Решили без подстраховки. Но вопрос всегда к гидам! Потому что чем выше квалификация гида, тем безопаснее идет группа, и наоборот», - рассказал он.

В феврале при восхождении на Эльбрус погиб турист из Читы. В среднем же при покорении самого высокого пика Европы ежегодно гибнет около 20 человек. К счастью, на это раз история пропавших туристов закончилась хорошо.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Хадижи Кончкаровой.