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Пропавших при покорении Эльбруса белорусских туристов эвакуировали

Виталий Никулин
Вероника Волосунова
13:23 25.05.2023
Сейчас покорявшим Эльбрус туристам ничего не угрожает. В Лермонтове в Ставропольском крае с ними работают психологи и медики.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
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Операция по спасению пропавших при покорении Эльбруса шести белорусских туристов, которые не зарегистрировали свой маршрут в МЧС и не дождались июля-августа, наиболее удачного времени для покорения горы, завершена.

Туристов эвакуировали со склонов Эльбруса в Ставропольский край на вертолете. Сейчас они находятся в городе Лермонтов, где им оказывают соответствующую помощь психологи и медики.

Напомним, спасательная операция туристов с высоты 3 800 метров длилась более 30 часов. На высоте 1 500 метров, откуда началось их восхождение, был организован штаб МЧС. Сейчас там ожидают группу бойцов спасательного отряда Карачаево-Черкесской Республики.

Накануне спасателям удалось обнаружить шестерых альпинистов, пропавших при восхождении на Эльбрус за несколько дней до этого. Для покорения самой высокой точки России альпинисты выбрали самый сложный маршрут по западному склону. Затем они пропали. Спасателям пришлось искать их на участках, где толщина снега достигает нескольких метров, а также по расщелинам. Гид Бессонов назвал возможные причины пропажи белорусских туристов на Эльбрусе.

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