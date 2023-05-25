Раскрыты подробности подготовки теракта против АЭС в РФ украинскими диверсантами

Российские спецслужбы установили, что для доставки взрывных устройств и их компонентов украинские спецслужбы использовали международный канал грузовых перевозок.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Киевские спецслужбы планировали устроить крупный теракт на территории России в преддверии 9 Мая. В ФСБ сегодня раскрыли подробности. Украинские диверсанты собирались подорвать опоры высоковольтных линий электропередачи, которые питают две АЭС в Ленинградской и Тверской областях. Это могло привести к остановке ядерных реакторов.

Оперативная съемка ФСБ России, на этих кадрах - задержание Эдуарда Усатенко, одного из членов диверсионной группы, чья задача - устроить теракты на российских объектах атомной энергетики.

«В октябре был завербован Горбатюком Виталием, работником СВР, в наши задачи входил подрыв опор электропередач на территории РФ. Для выполнения задач мы разделили материал и сделали один из схронов, в которые входили взрывчатые вещества, детонаторы и таймеры для последующей реализации», - рассказал Усатенко.

По планам Службы внешней разведки Украины, завербованные диверсанты должны были заминировать более 30 опор высоковольтных линий электропередачи, что питают Ленинградскую и Калининскую атомные электростанции - их подрыв привел бы к остановке ядерных реакторов, а возможно, и к серьезной аварийной ситуации.

«В районе Лихославля заминировали семь опор за один вечер, на второй вечер выдвинулись в сторону Ленобласти. Я заминировал три опоры, Усатенко пошел минировать две опоры - случился непредвиденный взрыв, мы разбежались», - рассказал второй задержанный диверсант Майструк.

Взрывные устройства были оснащены электродетонаторами, таймеры которых установили на одно время 5 мая - украинские спецслужбы планировали осуществить громкий теракт накануне Дня Победы. Но произвольный подрыв одного из устройств на опоре ЛЭП в Ленинградской области произошел практически в момент его установки. Привести в действие остальные мины диверсанты уже не смогли.



В результате подрыва опоры электроснабжение Ленинградской атомной станции и населенных пунктов региона нарушено не было, автоматика перевела питание на резервную схему работы. Последствия диверсии уже устранены.

Двое террористов задержаны, третий - Юрий Кищак - объявлен в розыск, известно, что сейчас он находится на территории Бельгии. Сотрудники ФСБ нашли сразу несколько схронов диверсантов, где обнаружили почти 40 кг американской пластичной взрывчатки С-4, оружие, детонаторы и электронные таймеры иностранного производства.

Установлено, что для доставки взрывных устройств и их компонентов украинские спецслужбы использовали международный канал грузовых перевозок.

Из польского города Хелм грузовой прицеп с заранее оборудованными тайниками прибыл в Литву, далее через Белоруссию - в Тверскую область. Возможно, что водителей прицепа использовали вслепую - как это было при организации теракта на Крымском мосту. Сами диверсанты признались, что прошли специальную подготовку в лагерях, расположенных в Киевской и Николаевской областях Украины.



Мероприятия по розыску организаторов, диверсантов и их пособников продолжаются, но уже сейчас очевидно, что нашим спецслужбам удалось предотвратить теракт, который мог бы привести к масштабной катастрофе.