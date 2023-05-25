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ФСБ сообщила о пресечении диверсий разведки Украины на двух АЭС перед 9 мая

Вероника Волосунова
08:49 25.05.2023
По данным ФСБ, участники террористической группы Службы внешней разведки Украины пытались подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередач двух АЭС.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
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В канун празднования 78-й годовщины Победы сотрудникам ФСБ удалось пресечь диверсии террористической группы Службы внешней разведки Украины на Ленинградской и Калининской АЭС. Сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Диверсанты планировали подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередач. Они подорвали одну опоры и еще четыре заминировали на Ленинградской АЭС, а также заложили самодельные взрывные устройства под семь опор Калининской АЭС.

Отмечается, что задержаны двое участников этой группы и двое их пособников из России. По данным ФСБ, россиян завербовали в сентябре 2022 года. Они прошли спецподготовку в лагерях в Киевской и Николаевской областях Украины. Затем они незаконно пересекли российско-белорусскую границу в Псковской области, куда приехали с территории Украины транзитом через Польшу и Белоруссию.

Ранее по подозрению в госизмене задержали инженера-конструктора одного из оборонных предприятий. На протяжении нескольких месяцев он передавал информацию о расположении предприятий ВПК, систем ПВО и личного состава ВС РФ. Общался с сотрудниками Главного управления разведки Украины задержанный в мессенджерах.

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