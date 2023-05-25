Один из готовивших атаки против АЭС в РФ украинский диверсант объявлен в розыск

Ранее ФСБ сообщила о пресечении диверсий украинской разведки на двух АЭС перед 9 Мая. Двое участников из этой группы были задержаны.

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Федеральная служба безопасности сообщила, что один из диверсантов, готовивших атаки против Атомной электростанции в России в канун празднования 78-й годовщины Победы, был объявлен в розыск.

Злоумышленником является гражданин Украины и России Кищак Юрий, 1963 года рождения (псевдоним «ЮБК»), находящийся в настоящее время в Бельгии. Двое его пособников были задержаны, сообщили ранее в ведомстве.

Ранее сотрудники ФСБ сообщили, что диверсии были пресечены на Ленинградской и Калининской АЭС. Злоумышленники планировали подорвать более 30 опор высоковольтных ЛЭП.

По сообщению ведомства, прошедшие подготовку в лагерях Киевской и Николаевской областях Украины диверсанты были завербованы еще в 2022 году.