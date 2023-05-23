Гид Бессонов назвал возможные причины пропажи белорусских туристов на Эльбрусе

Гид рассказал, что GPS-навигация в плотном облаке на склоне Эльбруса не работает.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Гид на Эльбрусе Игорь Бессонов в беседе со «Звездой» назвал возможные причины пропажи белорусских туристов на Эльбрусе.

«Когда на Эльбрусе погода нестабильная, как сейчас, заблудиться сейчас можно в два счета», - рассказывает гид.

Бессонов рассказал, что если ошибиться на маршруте даже на один-два градуса, то можно остаться там, где потеряна тропа. Он отметил, что GPS-навигация в плотном облаке не работает.

«То, что туристы не регистрируются в МЧС - это штатная ситуация. В этом и отличие туризма и альпинизма. Потому что альпинисты - это ребята, которые подходят к подножию и совершают штурм, и обязательно сообщают в базовый лагерь, и обязательно есть связь с МЧС», - рассказал Бессонов.

Эксперт сообщил, что в определенный момент альпинисты должны выйти на связь. В случае если они не выходят, дальше каждые полчаса происходит выход на связь с базовым лагерем. Если нет выхода, то отправляется поисковая группа.

Ранее в Telegram-канале «112» появилась информация о пропаже шестерых белорусских альпинистов, которые поднимались на Эльбрус. Сообщалось, что связь с ними пропала во время подъема по западному склону. В поисках альпинистов задействовали восемь спасателей, а также к вылету готовят вертолет Ми-8.

До этого скончался один из участников туристической группы при восхождении на Эльбрус. Сообщалось, что он умер от сердечного приступа.