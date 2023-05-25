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Песков назвал уникальной интеграцию Москвы и Минска в размещении ядерного оружия в Белоруссии

Андрей Аркадьев
10:44 25.05.2023
Союзное государство РФ и Белоруссии - более продвинутая кооперация, чем ЕврАзЭС, добавил пресс-секретарь.
Песков назвал уникальной интеграцию Москвы и Минска в размещении ядерного оружия в Белоруссии
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Globallookpress
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал уникальной интеграцию Москвы и Минска в размещении ядерного оружия в Белоруссии. Представитель Кремля прокомментировал слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о разных уровнях интеграции и об одном на двоих ядерном оружии у России и Белоруссии.

«В рамках одной интеграции существуют более продвинутые интеграции. Союзное государство России и Белоруссии на порядок более продвинутая интеграция, чем ЕврАзЭС. Конечно, это уникальная ситуация в мире, и она должна приниматься во внимание», - сказал пресс-секретарь.

Напомним, в марте президент РФ Владимир Путин заявил о планах разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие. По его словам, об этом он договорился с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Российский президент подчеркнул, что Минск не получит контроль над ядерными зарядами, нарушения режима нераспространения ядерного оружия не будет.

Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу при подписании документов о содержании нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище в Белоруссии заявил, что Россия оставила за собой контроль за ядерным оружием в этой стране.

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